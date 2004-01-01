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Дух Севера

Выставка члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва

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События: Выставки.

«Дух Севера» – это своеобразное единение человеческого духа и духа природы. Фотовыставка посвящена природе Мурманской области. В работах автора гости «Кировки» увидят игру ярких сполохов в ночном небе, суровую красоту штормового Баренцева моря, поражающего своей мощью и силой стихии, насладятся светом незаходящего летнего заполярного солнца.

ДК им. С.М. Кирова
6 февраля
18:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-17-90

Касса дворца: 45-43-23

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