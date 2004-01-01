«Дух Севера» – это своеобразное единение человеческого духа и духа природы. Фотовыставка посвящена природе Мурманской области. В работах автора гости «Кировки» увидят игру ярких сполохов в ночном небе, суровую красоту штормового Баренцева моря, поражающего своей мощью и силой стихии, насладятся светом незаходящего летнего заполярного солнца.