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Дуэт органистов

Концерт Дины Ихиной и Дениса Маханькова

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События: Концерты.

Программа концерта:
Иоганн Себастьян БАХ (1685-1750) – Токката и фуга ре минор, BWV 565 (Дина Ихина)

Морис Дюрюфле (1902-1986) – Фуга на тему карильона кафедрального собора Суассон op.12 (Денис Маханьков)

Джон Таунер Уильямс, Маркус Рупрехт – Фантазия на музыкальные темы из к/ф «Звёздные воины» для органа (Дина Ихина)

Исаак Дунаевский (1900 – 1955) – Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» , переложение для органа в 4 руки (Дина Ихина и Денис Маханьков)

Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Ария из органного концерта «Кассандра», Дина Ихина

Иоганн Штраус (1825-1899) – Вальсы для органа в четыре ноги (Обработка для ансамбля органистов в четыре ноги J.M.Michel) Дина Ихина и Денис Маханьков

Жан Лангле (1907-1991) – «LesRameaux», «Вербное воскресенье» (Денис Маханьков)

Дени Бедар (1950) – Трилогия для органа в 4 руки: II. Грёзы, III. Танец (Дина Ихина и Денис Маханьков)

Андрей Чекалин – Токката (Денис Маханьков)

Пётр Чайковский (1840-1893) – «Китайский танец» и «Па де де» из балета «Щелкунчик», переложение для органа в 4 руки  (Дина Ихина и Денис Маханьков)

Филармония
24 ноября
17:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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