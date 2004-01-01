В 2019 году исполняется 20 лет Союзному государству России и Белоруссии и 25 лет – сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь. Выставка «Дружба народов – дружба литератур» представляет белорусскую литературу с древности до наших дней. Первая печатная книга на белорусском языке – «Псалтырь» – была издана в Праге в 1517 году Франциском Скориной. Об истории книги в Белоруссии рассказывают произведения Анатоля Клышко «Франциск Скорина, или как к нам пришла книга», Олега Лойко «Франциск Скорина, или Солнце Новолунное», самое полное издание произведений Скорины – «Сочинения: предисловия, сказания, послесловия, акафисты, пасхалия», «Белорусская книжная гравюра XVI-XVIII веков» Виктора Шматова.

На выставке можно познакомиться с творениями классиков белорусской литературы – Яна Чечота и Янки Лучины, Максима Богдановича и Якуба Коласа.

Творчество Адама Мицкевича зачастую относят к «белорусской школе» польскоязычной литературы – ее представители вслед за Мицкевичем писали о жизни белорусского народа, уделяя большое внимание фольклору. Влияние Мицкевича прослеживается в творчестве многих белорусских авторов. Об этом повествует книга «Адам Мицкевич и Беларусь».

Не нуждаются в представлении книги знаменитых авторов XX века – Алеся Адамовича, народного писателя Белоруссии Василя Быкова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, писателя и драматурга Владимира Короткевича, впервые в белорусской словесности обратившегося к жанру исторического детектива («Дикая охота короля Стаха»).

Вы можете открыть для себя творчество современных детских писателей Белоруссии – сборники сказок Валерия Кастрючина «Сказки доброго Сверчка», «Сказки чудо-дерева», «Сказки лесных друзей», «Рождество у крестной» Елены Масло. А дебютный сборник прозы «Щежерь» молодого писателя Константина Чарухина – оригинальное явление не только белорусской, но и русской литературы. Среди его героев – прекраснодушные студенты, деклассированные «нищеброды», «еще-не-люмпен-пролетарии», представители среднего класса, бизнесмены, чиновники, дети и старики.

На выставке представлена литература на русском и белорусском языках.