Drum Force - Spring Jungle

Ограничения: 18+

Друзья, поздравляем наших любимых девушек и женщин с весенними праздниками!

Мы рады снова и снова видеть вас на наших мероприятиях посвященных Drum'n'bass направлению. На этой вечеринке мы вольемся в новые релизы и отличное весеннее настроение. В этот раз звук будет усилен двумя сабами чтобы прочувствовать всю мощность басов, чтобы дрожали стены и взрывался танцпол!

Spring Line Up:

22:00 - 00:00 Dj Ayastep

00:00 - 01:00 Dj Olimpiyskiy

01:00 - 02:00 Dj X-Base

02:00 - 03:00 Dj Stimpy

03:00 - 04:00 Dj Paul Prime