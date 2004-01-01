130991

Drum Force - Spring Jungle

Вечеринка, посвященная Drum'n'bass направлению

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Друзья, поздравляем наших любимых девушек и женщин с весенними праздниками!

Мы рады снова и снова видеть вас на наших мероприятиях посвященных Drum'n'bass направлению. На этой вечеринке мы вольемся в новые релизы и отличное весеннее настроение. В этот раз звук будет усилен двумя сабами чтобы прочувствовать всю мощность басов, чтобы дрожали стены и взрывался танцпол!

Spring Line Up:

22:00 - 00:00 Dj Ayastep

00:00 - 01:00 Dj Olimpiyskiy

01:00 - 02:00 Dj X-Base

02:00 - 03:00 Dj Stimpy

03:00 - 04:00 Dj Paul Prime

Ставка
11 марта
22:00 - 04:00
Цены

100 р.

Заказ столов по телефону: 99-43-50

На входе FC\DC

Смотрите также

130970130970
00
Mens Weekend
22 февраля
XXXX

День защитника Отечества в ХххХ!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?