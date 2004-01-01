Drum Force - Spring Jungle
Вечеринка, посвященная Drum'n'bass направлению
Друзья, поздравляем наших любимых девушек и женщин с весенними праздниками!
Мы рады снова и снова видеть вас на наших мероприятиях посвященных Drum'n'bass направлению. На этой вечеринке мы вольемся в новые релизы и отличное весеннее настроение. В этот раз звук будет усилен двумя сабами чтобы прочувствовать всю мощность басов, чтобы дрожали стены и взрывался танцпол!
Spring Line Up:
22:00 - 00:00 Dj Ayastep
00:00 - 01:00 Dj Olimpiyskiy
01:00 - 02:00 Dj X-Base
02:00 - 03:00 Dj Stimpy
03:00 - 04:00 Dj Paul Prime
100 р.
Заказ столов по телефону: 99-43-50
На входе FC\DC
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