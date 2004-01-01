Друиды – волшебники древних кельтов
Увлекательное мероприятие для детей
Увлекательное мероприятие для детей
Вас ждет увлекательнейший рассказ-путешествие в прошлое. Откуда появились легендарные кельты? Что означает слово «друид»? Король Артур и рыцари круглого стола… Могущественные друиды и волшебник Мерлин…
Также мы подготовили для детей волшебные уроки химического мастерства. Вместе мы приготовим различные зелья и растворы, без спичек подожжем бумагу… Будет интересно, так, что дух захватывает. А «БотаниК» угостит всех вкусняшками!
Количество мест ограничено! Запись у Ангелины Пузиной.
350 р.