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Друиды – волшебники древних кельтов

Увлекательное мероприятие для детей

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События: Детские праздники.

Вас ждет увлекательнейший рассказ-путешествие в прошлое. Откуда появились легендарные кельты? Что означает слово «друид»? Король Артур и рыцари круглого стола… Могущественные друиды и волшебник Мерлин…

Также мы подготовили для детей волшебные уроки химического мастерства. Вместе мы приготовим различные зелья и растворы, без спичек подожжем бумагу… Будет интересно, так, что дух захватывает. А «БотаниК» угостит всех вкусняшками!

Количество мест ограничено! Запись у Ангелины Пузиной.

Ботаник
16 октября
17:00
Цены

350 р.

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