Древо жизни

«Школа юного музейщика» – музейно-образовательная программа для старшеклассников 10-11 классов общеобразовательной школы. Учащиеся знакомятся с внутренней работой музея, его отделов, участвуют во всех торжественных мероприятиях музея – это открытия выставок, праздники, фестивали, семинары. Знакомятся с интересными людьми, художниками, участвуют в мастер-классах.

Выпускники II курса самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, проводят экскурсию.