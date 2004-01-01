Санкт-Петербургский музей предлагает Вашему вниманию выставку движущихся роботов!

Посетителям выставки предоставляется уникальная возможность прогуляться среди мифических обитателей древних времен – драконов. Благодаря спецэффектам и механическим разработкам, зрители постепенно погружаются в волнующую атмосферу средневековья. Словно на машине времени они переносятся в загадочный и до конца неизведанный мир фантастических гигантов. Выставка «Драконы» – это единственная возможность для зрителей увидеть мифических чудовищ в реальности и оценить их настоящие размеры.

Каждый из роботов представляет собой уменьшенную модель дракона. Средний размер экспонатов в собранном состоянии (длина – 4 м, высота – 2 м, ширина – 1,5 м).

Все модели драконов – движущиеся (движение головы, пасти, лап).

Для создания большей убедительности, драконы на выставке не просто движутся, но и издают рычания и звуки, соответствующие реальным.

Выставка представлена в интерактивном формате, т.е. посетители не просто являются пассивными наблюдателями происходящего. Помимо просмотра роботов и прослушивания экскурсии мы предлагаем зрителям узнать много нового и интересного в игровой форме на специальных стендах.

Для маленьких посетителей работает игротека: Стол «Барельеф», Мультипликационный барабан, «Пазл», «Пятнашка».