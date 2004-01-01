Дотянуться до звёзд

Лирическая комедия по пьесе Нила Саймона.

Яркий и манящий мир Голливуда неизменно притягивает юные души. Так было, есть и будет всегда. Не стала исключением и 18-ти летняя Либби, решившая отправиться на «фабрику звезд», тем более, что ее отец трудится там сценаристом. Они не виделись уже много лет, и он помнит ее ребенком. Свалившаяся «как снег на голову» дочь в считанные минут перевернула в жизни Херба Таккера все с ног на голову. Но самое главное – внесла другой смысл в его, да и в свое существование. Поменяется многое и в отношениях Херба со Стеффи – женщиной, любящей и прощающей ему все его недостатки.

Режиссёр: Сергей Дьячковский.

В ролях: Мария Голубкина, Андрей Соколов, Мария Кононова.