Нил Саймон – главная театральная звезда американской драматургии 1960–1970-х. Фильмы по его текстам тогда выходили регулярно, а его имя стояло в титрах раньше режиссера и актеров. «Дотянуться до звезд» – это на самом деле его пьеса «Хочу сниматься в кино», впервые представленная на сцене в 1979-м, когда главную роль в ней играл Тони Кертис. В версии режиссера Сергея Дьячковского тот же образ воплощает Андрей Соколов. Его герой – некогда преуспевающий сценарист, находящийся в творческом кризисе. Неожиданно к нему приезжает 18-летняя дочь, которую он не видел много лет. И конечно, привычный уклад вещей переворачивается с ног на голову.

Виртуозная игра Андрея Соколова, Марии Голубкиной и Марии Кононовой вовлекает зрителя в водоворот трогательных и смешных событий.