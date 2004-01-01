129473

Досвидули!

Проводы 2016 года на Чердаке!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Новый год.

Этот високосный год для многих оказался не самым легким. Но вот где он отличился с хорошей стороны – подарил нам пятницу 30-го декабря! В эту ночь у нас будет возможность:

Отрепетировать празднование Нового Года (который, несомненно, будет лучше)

Вспомнить приятные моменты (и запить на неприятные)

И, собственно, послать куда подальше этот 2016 и сказать ему «Досвидули»!

В программе:

DJ Kest с сетом из самых запомнившихся за год треков

Бессменный Lodoss на микрофоне

Поистине щедрые бармены и минуты алко-халявы

Девочки Go-Go для ценителей страстных танцев

Чердак
30 декабря
23:00
Цены

Вход свободный

Дополнительная информация: 70-70-42

Смотрите также

127477127477
00
Synthetic sound
30 декабря
XXXX

В баре XxxX стартует серия «клубных» пятниц, в компании с любимыми диск-жокеями города

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?