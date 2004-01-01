Досвидули!
Проводы 2016 года на Чердаке!
Этот високосный год для многих оказался не самым легким. Но вот где он отличился с хорошей стороны – подарил нам пятницу 30-го декабря! В эту ночь у нас будет возможность:
Отрепетировать празднование Нового Года (который, несомненно, будет лучше)
Вспомнить приятные моменты (и запить на неприятные)
И, собственно, послать куда подальше этот 2016 и сказать ему «Досвидули»!
В программе:
DJ Kest с сетом из самых запомнившихся за год треков
Бессменный Lodoss на микрофоне
Поистине щедрые бармены и минуты алко-халявы
Девочки Go-Go для ценителей страстных танцев
Вход свободный
Дополнительная информация: 70-70-42
В баре XxxX стартует серия «клубных» пятниц, в компании с любимыми диск-жокеями города
Новогодние корпоративы в Пинте!