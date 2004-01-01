Ограничения: 18+

Этот високосный год для многих оказался не самым легким. Но вот где он отличился с хорошей стороны – подарил нам пятницу 30-го декабря! В эту ночь у нас будет возможность:

Отрепетировать празднование Нового Года (который, несомненно, будет лучше)

Вспомнить приятные моменты (и запить на неприятные)

И, собственно, послать куда подальше этот 2016 и сказать ему «Досвидули»!

В программе:

DJ Kest с сетом из самых запомнившихся за год треков

Бессменный Lodoss на микрофоне

Поистине щедрые бармены и минуты алко-халявы

Девочки Go-Go для ценителей страстных танцев