Достиг географической точки Северный полюс…

9 августа 1977 года атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева вышел из Мурманска и взял курс на Северную Землю. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило достичь Северного полюса, проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами.

17 августа в 4 часа утра по московскому времени ледокол «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса. За 13 суток ледокол совершил переход по сложному маршруту Мурманск — Северный полюс — Мурманск, пройдя 3852 морских мили, в том числе 1200 миль через многолетний лед.

В результате экспедиции была практически доказана возможность осуществления круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Северного Ледовитого океана, а также возможность транзитного прохождения Северного морского пути.

Выставка знакомит с воспоминаниями специалистов «Атомфлота», научных сотрудников и участников экспедиции: Германа Буркова «Мы пришли к тебе, полюс!», Владимира Спичкина и Владимира Шамонтьева «Атомоход идет к полюсу», Василия Захарько «Рейс особого назначения». Книга Татьяны Захаровой «Горный орел» посвящена капитану «Арктики» блестящему специалисту Юрию Кучиеву.

Экспозиция знакомит с историей ледокольного флота России и историей освоения арктических просторов. Об этом увлекательно расскажут очерки капитана Леонида Селиверстова «В Арктике на парусниках и атомоходах», специалиста «Атомфлота» Владимира Блинова «Атомные ледоколы». Книги об Арктике для детей кандалакшского писателя Олега Бундура «Царское море» и «Навстречу Белому медведю», альбомы, памятные открытки и значки приятно дополняют историю знаментальной даты.