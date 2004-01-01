Дороже золота

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим депрессией. Он пройдет под лозунгом «Давай поговорим».

Издания, представленные на выставке, помогут нашим читателям поддержать свое физическое и душевное состояние в равновесии и улучшить свое самочувствие.

Раздел выставки «Здоровый дух» посвящен вопросам психического здоровья и душевной гармонии. Центральное место в нем занимает книга «Как победить стресс и депрессию».

Основа здорового образа жизни любого человека это правильное питание. Раздел «Ты – то, что ты ешь» рассказывает о самых актуальных исследованиях в области диетологии. Книга «Живое питание» знакомит с диетой профессора Арнольда Эрета – природном методе лечения, предусматривающем потребление «живой» пищи – свежих овощей, орехов и семян.

Сегодня модно быть спортивным, здоровым и красивым. Раздел «Здоровое тело» знакомит читателей с самыми доступными и действенными методами поддержания своей физической формы и укрепления здоровья.