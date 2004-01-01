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Дорогами легендарного «Красина»

Фотовыставка Российского государственного музея Арктики и Антарктики

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События: Выставки.

На фотографиях представлена природа Арктики и островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фотографии были сделаны в рамках экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики» на яхте «Альтер Эго» в 2016 году.

Фотовыставка посвящена Году Экологии в России и приурочена к двум юбилейным датам – 100-летию создания заповедной системы России и 100-летию ледокола «Красин». Тематика выставки – современное состояние природных комплексов Земли Франца-Иосифа, особо охраняемой природной территории в составе национального парка Русская Арктика.

Краеведческий музей
c 7 апреля по 7 мая
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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