Дорогами легендарного «Красина»

На фотографиях представлена природа Арктики и островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фотографии были сделаны в рамках экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики» на яхте «Альтер Эго» в 2016 году.

Фотовыставка посвящена Году Экологии в России и приурочена к двум юбилейным датам – 100-летию создания заповедной системы России и 100-летию ледокола «Красин». Тематика выставки – современное состояние природных комплексов Земли Франца-Иосифа, особо охраняемой природной территории в составе национального парка Русская Арктика.