Маргарита родилась в г.Мурманске, в настоящее время живёт и работает в Австралии. Фотография - лишь одно из направлений творчества Маргариты Чеко. Она является профессиональной скрипачкой. Причастность к этим двум видам творчества даёт автору возможность видеть окружающий мир, если не больше, то иначе, что в свою очередь придаёт фотографиям Маргариты некую уникальность.

Фотография - это та же музыка, ведь в ней также не существует языковых и культурных барьеров.

В экспозицию выставки «Dolls или Секрет одной счастливой австралийской семьи» вошли фотографии, на которых запечатлены старинные куклы из коллекции одной австралийской семьи, которая пожелала остаться неизвестной. Куклы передаются по наследству, как символ семейного благополучия, напоминая о том, что женщина в первую очередь является носительницей красоты и гармонии.

Мужчины этой семьи делают всё, чтобы их женщины чувствовали себя королевами - счастливыми и умиротворёнными, а женщины, в свою очередь, излучают свет и любовь, вдохновляя мужчин на героические поступки, помогая одерживать им всевозможные победы.

Куклы на фото словно живые, у каждой свой неповторимый характер. Маргарита признаётся, что в процессе работы у многих из них даже менялось настроение.

Автор надеется, что каждый зритель, посетив фотовыставку, найдёт что-то ценное для себя, а главное - для своей семьи.