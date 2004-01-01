Доктор Луч
Полуфинал и финал Областного конкурса профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения
Полуфинал и финал Областного конкурса профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения
Приглашаем Вас на областной конкурс профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения!
Будут подведены итоги соревнования ЛУЧших врачей по специальностям:
ультразвуковая диагностика
рентгенология
радиология (радиотерапия)
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
В программе:
«лучистые» эмоции
народное голосование пациентов
награждение победителей
Наша группа ВК
Конкурс проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Пригласительный талон на званый прием по телефону: 288-751