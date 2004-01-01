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Доктор Луч

Полуфинал и финал Областного конкурса профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения

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События: Конкурсы, Концерты, Праздники.

Приглашаем Вас на областной конкурс профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения!

Будут подведены итоги соревнования ЛУЧших врачей по специальностям:

ультразвуковая диагностика

рентгенология

радиология (радиотерапия)

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

В программе:

«лучистые» эмоции

народное голосование пациентов

награждение победителей

Наша группа ВК

Конкурс проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

«М-Клуб» отеля «Меридиан»
22 января
18:00
12 февраля
18:00
Цены

Пригласительный талон на званый прием по телефону: 288-751

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