Доктор Луч

Полуфинал и финал Областного конкурса профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения

Приглашаем Вас на областной конкурс профессионального мастерства врачей лучевой диагностики и лечения!

Будут подведены итоги соревнования ЛУЧших врачей по специальностям:

ультразвуковая диагностика

рентгенология

радиология (радиотерапия)

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

В программе:

«лучистые» эмоции

народное голосование пациентов

награждение победителей

Наша группа ВК

Конкурс проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.