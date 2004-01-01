Доисторические насекомые в янтаре

На выставке будут представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре – сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих.

Насекомые в янтаре – бесценный подарок природы, своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь времён и донесшая до наших дней в неизменном виде представителей мира насекомых доисторической эпохи.

В это время на Земле обитали гигантские бегающие хищные птицы диатримы, причудливые мастодонты, глиптодоны, мегатериумы и удивительные индрикотерии. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила местоположение континентов.

Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки.