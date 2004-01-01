Дочковедение и сынология

Воспитание мальчиков и воспитание девочек – такое сложное, но всегда увлекательное занятие. Развитие юных джентльменов и маленьких принцесс идет разными темпами и разными дорогами. Уже в раннем детстве можно заметить отличия в восприятии информации и отношению к окружающему у мальчишек и девчонок. В связи с этим у родителей возникает всегда много вопросов. Как не навредить? Как отреагировать правильно на спорную ситуацию? Кто должен заниматься воспитанием девочки, а кто – мальчика? В каком месте приложить усилия, а в каком – «отпустить вожжи»? Если родители научатся понимать природу своего ребенка, они смогут правильно реагировать на его поведение, и, как следствие, сделать отношения со своими детьми более гармоничными. А помогут им в этом популярные книги по психологии и педагогике воспитания.

Стив Биддалф – семейный психолог с мировым именем, автор психологических бестселлеров. Его книги «Что такое мальчишки? Как понимать и воспитывать сына», «Почему принцессы не кусаются. Как понимать и воспитывать девочек» написаны для родителей, которые хотят понять своих детей и научиться с ними общаться. Ведь главное – вырастить счастливого, а не просто послушного ребенка.

Новозеландского психолога Найджела Латту считают магом и кудесником современной детской психологии. Латта более десяти лет проработал с проблемными детьми и подростками, пока не понял, что знания и опыт, накопленные им, требуются не только родителям «трудных» детей. Эти знания нужны всем, в том числе тем, кто только начал всерьёз задумываться о родительстве. На выставке представлены две книги автора – «Сынология: матери, воспитывающие сыновей» и «Дочковедение: отцы, воспитывающие дочерей».

Заботливые родители смогут подобрать на выставке и художественную литературу для девочек и мальчиков. Сборник «Снежная любовь» – это книга романтических историй для юных леди. Для молодых джентльменов будет интересна серия повестей Лучано Мальмузи про неандертальского мальчика – «Неандертальский мальчик в школе и дома», «Неандертальский мальчик и Кроманьонцы. Веселые медведи».