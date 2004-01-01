Добрый вечер
Вечеринка в Плавучем доке!
Добрейший вечерочек! Соберемся с вами в эту субботку, дабы послушать разные коллективы - добрые и злые, веселые в основном. Будем танцевать и кутить как обычно!
Играют:
ПРОСТО SKASKA
Это мурманский Ленинград? Нет, это лучше! Бодрейшее СКА с огромной духовой секцией и аккордеоном - впервые на сцене Дока! В этот раз - точно.
SWIMMING ME
Маловат тебе этот картуз.
FOLIUM NOVA
Молодая альтернативная банда с жирным грувом, которая уже много раз топтала сцену Дока и создавала нехилый кач!
DURREL VAELLI
Наш старинный американский приятель снова расчехлит свой видавший виды дредноут и поделиться своей среднезападной тоской.
200 р.
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