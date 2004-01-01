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Добрый вечер

Вечеринка в Плавучем доке!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Концерты.

Добрейший вечерочек! Соберемся с вами в эту субботку, дабы послушать разные коллективы - добрые и злые, веселые в основном. Будем танцевать и кутить как обычно!

Играют:

ПРОСТО SKASKA

Это мурманский Ленинград? Нет, это лучше! Бодрейшее СКА с огромной духовой секцией и аккордеоном - впервые на сцене Дока! В этот раз - точно.

SWIMMING ME

Маловат тебе этот картуз.

FOLIUM NOVA

Молодая альтернативная банда с жирным грувом, которая уже много раз топтала сцену Дока и создавала нехилый кач!

DURREL VAELLI

Наш старинный американский приятель снова расчехлит свой видавший виды дредноут и поделиться своей среднезападной тоской.

Плавучий док
18 февраля
19:00
Цены

200 р.

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