Добровольцы – детям

В этом году девиз акции - «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». Участниками акции станут семьи и инициативные группы граждан, дети-добровольцы и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, а также СМИ.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова уже в пятый раз присоединится к ней. В 14.00 на площади перед Дворцом пройдет флеш-моб «Семья, где живет любовь». Участники Международного фестиваля семейного творчества «Полярные звезды» и жители города Мурманска выстроятся в форме большого сердца, в котором бьются маленькие сердца родных людей.

Ведущие проведут интерактивные игры. Ярким завершением мероприятия станет запуск воздушных шаров, на которых каждый сможет написать признание в любви своей семье, родным и близким.

Основными задачами Акции являются содействие активному включению в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей с детьми граждан всех групп и возрастов, укрепление партнерских связей в поддержку семьи и детства между региональными и муниципальными органами власти и добровольцами, а также содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем повышения социальной активности детей и семей с детьми.