Доброта остается

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Вечер, посвященный 85-летию писателя Викдана Синицына 

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События: Вечер отдыха, Творческие вечера.

Известный мурманский писатель и поэт Викдан Викторович Синицын (1934 – 2002) родился в Иркутске. Окончил Соловецкий учебный отряд и долгие годы работал радистом на вспомогательных судах Северного флота. Одновременно занимался творчеством: был членом литературного объединения газеты «На страже Заполярья», литературного объединения Мурманской организации союза писателей.

В 90-е годы стали выходить сборники стихов и прозы Викдана Синицына: «Крик в океане», «Падение яблок», «Зал ожидания», «А жить надо», «Бабье лето», «Проблесковый огонь надежды». Его стихи были простыми, певучими и располагали к тому, чтобы облечь их в музыкальную форму. Около 30 стихотворных произведений автора были положены на музыку мурманскими композиторами.

Рассказы Синицына ценили Виталий Маслов и Борис Романов, высокую оценку его прозе дал известный русский писатель Дмитрий Балашов. На вечере выступят мурманские литераторы, прозвучат произведения Викдана Викторовича Синицына.

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