Доброта глазами детей

Доброта - это ласковое, участливое, заботливое отношение к людям. Это осознанное желание помогать, подкрепленное силой и действиями, так давайте воспитывать в наших детях все самое лучшее!

Для этого вам необходимо:

быть подписчиком группы;

выполнить работу в любой технике;

до 1 декабря прислать фото работы на почту dkperv@yandex.ru;

подписать Ф.И.О. автора (Ф.И.О. руководителя, должность).

Мы ждём твои творческие работы!

Все участники будут награждены дипломами.