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Доброта глазами детей

Онлайн-выставка творческих работ в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, посвященного Международному дню добровольца

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События: Выставки.

Доброта - это ласковое, участливое, заботливое отношение к людям. Это осознанное желание помогать, подкрепленное силой и действиями, так давайте воспитывать в наших детях все самое лучшее!

Для этого вам необходимо:

  • быть подписчиком группы;
  • выполнить работу в любой технике;
  • до 1 декабря прислать фото работы на почту dkperv@yandex.ru;
  • подписать Ф.И.О. автора (Ф.И.О. руководителя, должность).

Мы ждём твои творческие работы!

Все участники будут награждены дипломами.

Город Мурманск
c 10 ноября по 5 декабря

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