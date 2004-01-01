Доброта глазами детей
Онлайн-выставка творческих работ в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, посвященного Международному дню добровольца
Онлайн-выставка творческих работ в рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, посвященного Международному дню добровольца
Доброта - это ласковое, участливое, заботливое отношение к людям. Это осознанное желание помогать, подкрепленное силой и действиями, так давайте воспитывать в наших детях все самое лучшее!
Для этого вам необходимо:
Мы ждём твои творческие работы!
Все участники будут награждены дипломами.
Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества
Книжная выставка