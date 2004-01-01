Гости библиотеки расскажут о своих проектах, результаты которые уже применяются на практике или будут реализованы в ближайшее время.

В рамках Дней науки в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с представителями Кольского научного центра Российской академии наук, молодыми учеными, получившими признание на Всероссийском и международном уровне.

Среди них Галина Калашникова – кандидат технических наук, научный сотрудник Центра наноматериаловедения КНЦ РАН, победительница конкурса грантов ЮНЕСКО «Зелёная химия для жизни».

Никита Цветов – кандидат химических наук, научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, победитель в конкурсе 2020 года на право получения гранта Президента РФ.

Алёна Компанченко – кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник лаборатории минерагении Арктики Геологического института КНЦ РАН.

Евгений Кунаккузин – младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и изотопной геохимии Геологического института КНЦ РАН.

Гости библиотеки расскажут о своих проектах, результаты которые уже применяются на практике или будут реализованы в ближайшее время.

Обращаем внимание, что количество мест в зале ограничено. В рамках мероприятия будет организована прямая трансляция на YouTube-канале библиотеки, все желающие смогут задать вопросы молодым ученым в формате онлайн.