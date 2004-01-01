В мире научной фантастики и турбореализма
Выставка изданий, посвященная научной фантастике
Выставка изданий, посвященная научной фантастике
Научная фантастика знакома всем, а вот турбореализм для многих является загадкой. Выставка приоткроет завесу тайны над этим литературным жанром. Итак, турбореализм - это фантастическая литература, для которой характерно состояние мира как постоянной катастрофы. На выставке представлены как маститые, так и новые авторы.
Например, произведения братьев Стругацких. Их сборник «Страна багровых туч» включает в себя ранние «космические» повести, остросоциальные «Хищные вещи века» и последнее большое произведение «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя».
Читатель также найдет на выставке трилогию «Весь этот джакч» замечательных писателей-фантастов Михаила Успенского и Андрея Лазарчука.
Польский фантаст Ярослав Гжендович написал роман-предупреждение «Гелий-3», антиутопию, в которой довёл до гротеска тоталитарные тенденции современного общества, прикрывающиеся словами о демократичности, экологичности и либеральности.
Выставка живописи участника народного самодеятельного коллектива изостудии «Колорит» Анастасии Герасенко
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