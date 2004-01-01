В мире научной фантастики и турбореализма

Научная фантастика знакома всем, а вот турбореализм для многих является загадкой. Выставка приоткроет завесу тайны над этим литературным жанром. Итак, турбореализм - это фантастическая литература, для которой характерно состояние мира как постоянной катастрофы. На выставке представлены как маститые, так и новые авторы.

Например, произведения братьев Стругацких. Их сборник «Страна багровых туч» включает в себя ранние «космические» повести, остросоциальные «Хищные вещи века» и последнее большое произведение «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя».

Читатель также найдет на выставке трилогию «Весь этот джакч» замечательных писателей-фантастов Михаила Успенского и Андрея Лазарчука.

Польский фантаст Ярослав Гжендович написал роман-предупреждение «Гелий-3», антиутопию, в которой довёл до гротеска тоталитарные тенденции современного общества, прикрывающиеся словами о демократичности, экологичности и либеральности.