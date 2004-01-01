Площадь Первоучителей

В новом выпуске альманаха объединены материалы X молодежного литературного фестиваля «Капитан Грэй» и творчество литераторов Мурмана. Презентация пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.

X фестиваль «Капитан Грэй» проходил в 2020 году на площадках Областной научной библиотеки. Он собрал маститых и начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей, в том числе экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга. Альманах представит творчество талантливых авторов, материалы литературных дискуссий.