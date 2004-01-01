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Площадь Первоучителей

Презентация литературно-художественного альманаха 

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События: Презентации.

В новом выпуске альманаха объединены материалы X молодежного литературного фестиваля «Капитан Грэй» и творчество литераторов Мурмана. Презентация пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.

X фестиваль «Капитан Грэй» проходил в 2020 году на площадках Областной научной библиотеки. Он собрал маститых и начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей, в том числе экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга. Альманах представит творчество талантливых авторов, материалы литературных дискуссий.

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