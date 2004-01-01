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Космическая погода в высоких широтах

Лекция о влиянии космической погоды на технические системы, связь, энергетику и повседневную жизнь человека

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События: Лекции.

Жителям Севера повезло – нам удается наблюдать, как порой морозное небо разрывает феерическая картина разноцветных сполохов. Это полярное сияние, самое яркое проявление космических бурь на нашей планете. Но солнечный ветер приносит на Землю не только сполохи полярной авроры. Сильные магнитные бури способны вызвать нарушения в работе космических аппаратов  и наземных устройств.

О влиянии космической погоды на технические системы, связь, энергетику и повседневную жизнь человека  расскажет заведующий Лабораторией геофизических наблюдений Полярного геофизического института Ярослав Алексеевич Сахаров. 

Областная научная библиотека
13 февраля
17:00
13 февраля

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