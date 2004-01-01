В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского. Мурманская областная научная библиотека откроет Год Достоевского перфолекцией «Двойник. Двойник» об одноименном произведении великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Перфолекция - современный формат подачи материала, совмещающий научную и зрелищную сторону. Автор лекции - филолог, ведущий проекта «Школа критики», специалист по творчеству Достоевского Иван Чернышов.

В ходе перфолекции Иван познакомит слушателей с творческой историей и замыслом «Двойника», конфликтом Достоевского с Белинским и другими критиками, проанализирует неочевидные стороны повести и расскажет, «реален» ли «Двойник», и сколько на самом деле двойников у главного героя произведения.

Перформативная часть лекции будет представлена декламацией фрагментов повести, танцевально-театральными, интерактивными и мультимедийными номерами от актеров «Арктического театра», танцоров группы «Gust Life», участников «Школы критики» и творческого объединения «Полярный день». Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой мурманских экспериментальных артистов.

Перфолекция рассчитана на широкий круг зрителей, но прежде всего - на молодежь.

Такой формат встречи покажет, что Достоевский - это не скучно и тяжело, а всегда современно и интересно.