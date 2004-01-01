Дни Японии

2018 год – год обмена культурными традициями между Россией в Японией. Мурманская областная научная библиотека предлагает стать участником большой познавательной программы, посвященной Стране восходящего Солнца.

Мурманчане смогут принять участие в мастер-классах по японской каллиграфии, созданию закладки-цветка со строками хокку и иллюстраций в стиле «Чиби». Совершить реальные и литературные путешествия по Японии вместе с участниками Школы Колумбов. Стать участником квиза и узнать о программах обучения в Японии. Посмотреть художественные и мультипликационные фильмы, созданные японскими и российскими кинематографистами, и попробовать национальное лакомство из молока, бананов и зеленого чая маття.

Программа

20 октября

14.00-18.00

Открытие Дней Японии

Интерактивная программа «Один день в японской семье»

Приветственное слово первого секретаря Посольства Японии в России Такагути Масанори и Председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова

Рассказ о японских семейных традициях от Руми Фукусимы, председателя Мурманской областной общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске»

Беседа о японской литературе для детей и взрослых: удивительные сказки Кэндзи Миядзавы

Мастер-класс по надеванию кимоно

Демонстрация японских боевых искусств:

Иайдо: «Muso Jikiden Eishin ryu lai heiho, Nihon Koryu Bujutsu Mugen ryu heiho, Genko Nito Ryu» от общества «Хокусинкай»

Карате Кёкусинкай от центра боевых искусств «Поларбудо»

21 октября

14:00-16:00

Интеллектуальное шоу «Холодные Игры», приуроченное к Году России-Японии

Командная игра, посвященная кинематографу. Автор и ведущий: Андрей Кулыбко, директор Междуреченского сельского дома культуры

23 октября

16:00-17:00, 17:00-18:00



Мастер-классы по созданию закладки-цветка со строками хокку (200 р.)

18:00-19:30



Просмотр фильма «Москва, любовь моя» (СССР, Япония, 1974)

24 октября

17:00-18:20

Просмотр фильма «Чебурашка»: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идёт в зоопарк», «Советы Шапокляк» (кукольный мультипликационный, Япония, 2013)

18:30 - 19:30



Мастер-класс по каллиграфии

25 октября

17:00-18:00

Мастер-класс по иллюстрации «Чиби»

18:00-18:45



Просмотр фильма «Маленький беглец» (СССР, Япония, 1966)

27 октября

14:30-16:15

«Школа Колумба»: Путешествие по Японии



16:30-18:00



Квиз, посвященный Японии

28 октября

14:00-14:30

Дегустация японского лакомства



14:30-16:30

Семинар по обучению в Японии

Запись на мастер-классы ведется в группе



