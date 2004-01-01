Дни Японии
Большая познавательная программа, посвященная Стране восходящего Солнца
Большая познавательная программа, посвященная Стране восходящего Солнца
2018 год – год обмена культурными традициями между Россией в Японией. Мурманская областная научная библиотека предлагает стать участником большой познавательной программы, посвященной Стране восходящего Солнца.
Мурманчане смогут принять участие в мастер-классах по японской каллиграфии, созданию закладки-цветка со строками хокку и иллюстраций в стиле «Чиби». Совершить реальные и литературные путешествия по Японии вместе с участниками Школы Колумбов. Стать участником квиза и узнать о программах обучения в Японии. Посмотреть художественные и мультипликационные фильмы, созданные японскими и российскими кинематографистами, и попробовать национальное лакомство из молока, бананов и зеленого чая маття.
14.00-18.00
Открытие Дней Японии
Интерактивная программа «Один день в японской семье»
Приветственное слово первого секретаря Посольства Японии в России Такагути Масанори и Председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова
Рассказ о японских семейных традициях от Руми Фукусимы, председателя Мурманской областной общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске»
Беседа о японской литературе для детей и взрослых: удивительные сказки Кэндзи Миядзавы
Мастер-класс по надеванию кимоно
Демонстрация японских боевых искусств:
14:00-16:00
Интеллектуальное шоу «Холодные Игры», приуроченное к Году России-Японии
Командная игра, посвященная кинематографу. Автор и ведущий: Андрей Кулыбко, директор Междуреченского сельского дома культуры
16:00-17:00, 17:00-18:00
Мастер-классы по созданию закладки-цветка со строками хокку (200 р.)
18:00-19:30
Просмотр фильма «Москва, любовь моя» (СССР, Япония, 1974)
17:00-18:20
Просмотр фильма «Чебурашка»: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идёт в зоопарк», «Советы Шапокляк» (кукольный мультипликационный, Япония, 2013)
18:30 - 19:30
Мастер-класс по каллиграфии
17:00-18:00
Мастер-класс по иллюстрации «Чиби»
18:00-18:45
Просмотр фильма «Маленький беглец» (СССР, Япония, 1966)
14:30-16:15
«Школа Колумба»: Путешествие по Японии
16:30-18:00
Квиз, посвященный Японии
Дегустация японского лакомства
14:30-16:30
Семинар по обучению в Японии
Запись на мастер-классы ведется в группе