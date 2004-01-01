Дни военно-исторического кино
В рамках всероссийской акции северяне увидят лучшие российские военно-исторические киноленты
В рамках всероссийской акции северяне увидят лучшие российские военно-исторические киноленты
Акция организована московским Музеем Победы и приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
Откроется фестиваль фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Зрители Заполярья также увидят фильмы «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».
Расписание кинопоказов:
7 сентября 15:00 – «Война Анны»
8 сентября 15:00 – «Брестская крепость»
14 сентября 15:00 – «Белый тигр»
15 сентября 15:00 – «Семь пар нечистых»
Взрослые – 150 р.
Дети до 16 лет – бесплатно
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