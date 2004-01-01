Дни военно-исторического кино

Акция организована московским Музеем Победы и приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Откроется фестиваль фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Зрители Заполярья также увидят фильмы «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».

Расписание кинопоказов:

7 сентября 15:00 – «Война Анны»

8 сентября 15:00 – «Брестская крепость»

14 сентября 15:00 – «Белый тигр»

15 сентября 15:00 – «Семь пар нечистых»