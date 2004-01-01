Дни Швеции

В эти дни Мурманск посетит делегация из Региона Норрботтен, представители Генерального консульства Швеции и шведских компаний и культурных учреждений, и, конечно, жителей и гостей города ждёт много интересных культурных событий!

26 ноября – Мурманская областная научная библиотека

17:30 – Открытие фотовыставки "Север - страна без границ". Совместный проект Российского государственного музея Арктики и Антарктики и шведско-российской компании "Сэтила" посвящен одноименному конкурсу, которому в этом году исполняется 10 лет.

– Открытие фотовыставки "Север - страна без границ". Совместный проект Российского государственного музея Арктики и Антарктики и шведско-российской компании "Сэтила" посвящен одноименному конкурсу, которому в этом году исполняется 10 лет. 18:00 – Пресс-конференция

– Пресс-конференция 18:30 – Серия лекций о культуре и литературе Швеции "Шведский формат. Коротко о разном". Гостей вечера ждет презентация шведского номера журнала «Звезда» от сотрудников Генерального консульства Швеции, увлекательный рассказ переводчика Юлии Колесовой о феномене популярности шведского детектива, взгляд на культурную среду двух регионов, Норрботтена и Мурманской области от представителя Ресурсного центра искусств Региона Норрботтен Ханны Исакссон и представителя проекта Фрайдеймилк Жанны Гузенко, экскурс в историю Нобелевской премии по литературе от члена Шведской Академии Бу Ральфа.

27 ноября – Мурманский областной Дворц культуры

17:00 – Открытие выставочных и перформативных проектов Региона Норрботтен. Инсталляция «Переходы» художника Томаса Хэмена, арт-перформанс вокалистки Мари Никула, фотовыставка Улфа Б Йонссона, посвященная жителям горнодобывающего городка и короткометражный фильм «Они пришли в переполненных лодках и поездах» Минна Раинио и Марка Робертса.

28 ноября – Мурманский областной Дворц культуры

15:00 – Открытая лекция губернатора Региона Норрботтен Бьерна Нильссона «Роль инноваций и современных технологий в развитии регионов». Регистрация.

28 ноября – Мурманский арктический государственный университет.

18:30 – Арт-перформанс вокалистки Мари Никула и фольклорного коллектива Evighetens Orkester

29 ноября и 30 ноября – шведское кино в Мурманском арктическом государственном университете (Актовый зал, Егорова 15):

29 ноября

19:00 – Художественный фильм. «Серьезная игра» (Den allvarsamma leken), 2016, реж. Пернилла Аугуст. Швеция на заре ХХ века. Арвид, только что взятый корректором в штат солидной национальной газеты, приезжает с новыми коллегами в загородный дом модного художника – и с первого взгляда влюбляется в дочь хозяина Лидию. Чувства молодого человека взаимны, но сословные различия делают счастливый брак невозможным. Годы спустя, судьба снова сведет героев – но, кажется, лишь для того, чтобы напомнить, какой разрушительной стихией может оказаться настоящая любовь...

30 ноября

13:00 – Детский фильм. «Сив теряется во сне» (Siv sover vilse), 2016, реж. Кати Эдфельдт. Мир вокруг кажется странным и непонятным, особенно если тебе всего семь лет. Ночевка у новой подруги оборачивается удивительными приключениями для маленькой Сив. А разделят эти приключения с ней два весёлых и болтливых барсука. Волшебная история о приключениях Сив, наполненная настроением адвента, до которого осталось уже не так долго, снята по мотивам сказок известной шведской писательницы и иллюстратора Пии Линдебаум.

Детский фильм. «Сив теряется во сне» (Siv sover vilse), 2016, реж. Кати Эдфельдт. Мир вокруг кажется странным и непонятным, особенно если тебе всего семь лет. Ночевка у новой подруги оборачивается удивительными приключениями для маленькой Сив. А разделят эти приключения с ней два весёлых и болтливых барсука. Волшебная история о приключениях Сив, наполненная настроением адвента, до которого осталось уже не так долго, снята по мотивам сказок известной шведской писательницы и иллюстратора Пии Линдебаум. 15:00 – Документальный фильм для подростков. «Марта и Ники» (Martha & Niki), 2016, реж. Тура Мортенс. В 2010 году Марта и Ники приняли участие в крупнейшем соревновании по уличному танцу – Juste Debout в Париже. Это был первый случай, когда две женщины стали чемпионами в хип-хоп танце. Фильм объясняет любовь Марты и Ники к танцу, уважение друг к другу и умение сохранить дружбу. В основе истории мечты, стремления и нахождение своего пути.

Документальный фильм для подростков. «Марта и Ники» (Martha & Niki), 2016, реж. Тура Мортенс. В 2010 году Марта и Ники приняли участие в крупнейшем соревновании по уличному танцу – Juste Debout в Париже. Это был первый случай, когда две женщины стали чемпионами в хип-хоп танце. Фильм объясняет любовь Марты и Ники к танцу, уважение друг к другу и умение сохранить дружбу. В основе истории мечты, стремления и нахождение своего пути. 17:00 – Художественный фильм. «Бессмертные» (Odödliga), 2016, реж. Андреас Ёман. Драма режиссёра Андреаса Ёманна – современная история Бонни и Клайда по-шведски. Исак и Эм познакомились и влюбились друг в друга с первого взгляда в одну из чудесных тёплых «белых ночей» летнего Стокгольма. Они бросают всё ради дорожного приключения на север Швеции, региона, поражающего красотой своих пейзажей, где, кажется, будто время остановилось. Но невинно начавшаяся любовная история в итоге перерастает в настоящую криминальную погоню не на жизнь, а на смерть…

Все фильмы демонстрируются на шведском языке с субтитрами.