Дни научного кино

Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

7 декабря в 14:00 будет показан фильм «Вы доверяете этому компьютеру?». «Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», – утверждают эксперты в этом фильме. К их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие.

8 декабря в 12:00 состоится показ фильма «Почему мы креативны?». В течение 30 лет автор картины общался с выдающимися людьми нашей эпохи. Находясь в разных точках земного шара, он задавал один и тот же вопрос о природе креативности людям, которым удалось не только преуспеть в своей сфере деятельности, но и преобразить её.

12 декабря в 14:00 будет показан фильм «(Бес) Почвенное богатство». Глобальное потепление уже здесь, и оно ещё хуже, чем мы предполагали. Даже если прекратить разработку угля и нефти прямо сейчас, ещё тысячу лет мы будет страдать от последствий выбросов углекислого газа. Можно ли решить эту проблему?

14 декабря в 15:00 состоится показ фильма «Великий Северный путь». Фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в путешествие по Арктике маршрутом Семёна Дежнёва – первопроходца и первооткрывателя, который в 17 веке отодвинул границу Российской империи далеко на Восток.

После просмотра зрителей ждут встречи с экспертами и обсуждение проблем, поставленных в фильмах.

Напоминаем, что среди зрителей Дней научного кино оргкомитет фестиваля разыграет призы. Счастливчики станут гостем фестиваля Academia Film Olomouc в городе Оломоуц в Чехии (для англоговорящих) или кинофестиваля в Москве.

Для участия в розыгрыше призов зрителям необходимо посетить фестиваль в своем городе, написать рецензию на просмотренный фильм и опубликовать ее вместе с фотографией и хэштегом #кинофанк в социальных сетях VK, Facebook, Instagram по 31 декабря 2019 года.