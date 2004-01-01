У Венсана нет чешуи
Фэнтези-комедия про современного Ихтиандра
Фэнтези-комедия про современного Ихтиандра
Венсан – скромный молодой человек. Он обладает экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется.
Год: 2014
Страна: Франция
Режиссер: Томас Сальвадор
Сценарий: Томас Сальвадор, Томас Чейссон, Томас Бидеген
Продюсер: Джули Сальвадор, Серж Хаят
Жанр: фэнтези, драма, комедия
В ролях: Томас Сальвадор, Вимала Понс, Юсеф Хаджди, Nicolas Jaillet, Нина Мерисс, Реми Вентура, Philippe Xiberras, Клод Морис, Simon Espigue, Амандин Риго
Вход свободный
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