У Венсана нет чешуи

Ограничения: 12+

Венсан – скромный молодой человек. Он обладает экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется.

Год: 2014

Страна: Франция

Режиссер: Томас Сальвадор

Сценарий: Томас Сальвадор, Томас Чейссон, Томас Бидеген

Продюсер: Джули Сальвадор, Серж Хаят

Жанр: фэнтези, драма, комедия

В ролях: Томас Сальвадор, Вимала Понс, Юсеф Хаджди, Nicolas Jaillet, Нина Мерисс, Реми Вентура, Philippe Xiberras, Клод Морис, Simon Espigue, Амандин Риго