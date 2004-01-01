138319

У Венсана нет чешуи

Фэнтези-комедия про современного Ихтиандра

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции.

Венсан – скромный молодой человек. Он обладает экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую  влюбляется. 

Год: 2014
Страна: Франция
Режиссер: Томас Сальвадор
Сценарий: Томас Сальвадор, Томас Чейссон, Томас Бидеген
Продюсер: Джули Сальвадор, Серж Хаят
Жанр: фэнтези, драма, комедия
В ролях: Томас Сальвадор, Вимала Понс, Юсеф Хаджди, Nicolas Jaillet, Нина Мерисс, Реми Вентура, Philippe Xiberras, Клод Морис, Simon Espigue, Амандин Риго

Ботаник
17 декабря
16:00
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?