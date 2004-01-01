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Прекрасный мир

Слава и деньги – две составляющие, который могут изменить человека до неузнаваемости...

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Алис – молодая провинциалка, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу. Алис оставляет все, чтобы поехать в Париж. Там она встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства. Антуан находит в Алис искренность и наивность, которые выделяют ее из буржуазной среды. Благодаря Антуану, Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя...

Год: 2014
Страна: Франция
Режиссер:  Джюли Лопес-Кюрваль
Сценарий: Софи Хиет, Джюли Лопес-Кюрваль
Продюсер: Френсис Бьеспфлуг, Стефан Партеней, Фабьен Вонье
Композитор: Себастьен Шуллер
Жанр: комедия
В ролях: Ана Жирардо, Бастьен Буллон, Батист Лекаплен, Орелия Пети,  Серхи Лопес, Индия Хэйр, Стефан Биссо, Lawrence Valin, Бланш Клюзе, Дэвид Ури

Цены

Вход свободный

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