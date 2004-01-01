Ограничения: 16+

Алис – молодая провинциалка, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу. Алис оставляет все, чтобы поехать в Париж. Там она встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства. Антуан находит в Алис искренность и наивность, которые выделяют ее из буржуазной среды. Благодаря Антуану, Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя...

Год: 2014

Страна: Франция

Режиссер: Джюли Лопес-Кюрваль

Сценарий: Софи Хиет, Джюли Лопес-Кюрваль

Продюсер: Френсис Бьеспфлуг, Стефан Партеней, Фабьен Вонье

Композитор: Себастьен Шуллер

Жанр: комедия

В ролях: Ана Жирардо, Бастьен Буллон, Батист Лекаплен, Орелия Пети, Серхи Лопес, Индия Хэйр, Стефан Биссо, Lawrence Valin, Бланш Клюзе, Дэвид Ури