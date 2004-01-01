2 осени, 3 зимы

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История трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви и экзистенциального кризиса
История трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви и экзистенциального кризиса
Главному герою фильма Арману - 33. Самое время что-то изменить в своей жизни: начать бегать по утрам, влюбиться, расстаться, снова встретиться, ввязаться в драку, попасть в больницу, все испортить, все исправить…
Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.
Год: 2013
Страна: Франция
Режиссер: Себастьен Бетбедер
Сценарий: Себастьен Бетбедер
Продюсер: Фридерик Дюбрёй
Композитор: Bertrand Betsch
Жанр: комедия
В ролях: Венсан Макен, Мод Уайлер, Бастьен Буллон, Одри Бастьен, Томас Бланчард, Полин Этьен, Жан-Кентен Шатлен, Оливье Шантро, Эрико Такеда
Вход свободный
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