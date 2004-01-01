2 осени, 3 зимы

Ограничения: 16+

Главному герою фильма Арману - 33. Самое время что-то изменить в своей жизни: начать бегать по утрам, влюбиться, расстаться, снова встретиться, ввязаться в драку, попасть в больницу, все испортить, все исправить…

Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.

Год: 2013

Страна: Франция

Режиссер: Себастьен Бетбедер

Сценарий: Себастьен Бетбедер

Продюсер: Фридерик Дюбрёй

Композитор: Bertrand Betsch

Жанр: комедия

В ролях: Венсан Макен, Мод Уайлер, Бастьен Буллон, Одри Бастьен, Томас Бланчард, Полин Этьен, Жан-Кентен Шатлен, Оливье Шантро, Эрико Такеда