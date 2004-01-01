138305

2 осени, 3 зимы

История трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви и экзистенциального кризиса

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Главному герою фильма Арману - 33. Самое время что-то изменить в своей жизни: начать бегать по утрам, влюбиться, расстаться, снова встретиться, ввязаться в драку, попасть в больницу, все испортить, все исправить…

Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.

Год: 2013
Страна: Франция
Режиссер: Себастьен Бетбедер
Сценарий: Себастьен Бетбедер
Продюсер: Фридерик Дюбрёй
Композитор: Bertrand Betsch
Жанр: комедия
В ролях: Венсан Макен, Мод Уайлер, Бастьен Буллон, Одри Бастьен, Томас Бланчард, Полин Этьен, Жан-Кентен Шатлен, Оливье Шантро, Эрико Такеда

Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?