В 2014 году в свет вышла удивительная книга - «Дневник войны» Максима Ивановича Старостина. Рукописи первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) в 1939-1945 годах были опубликованы впервые. Через 70 лет читатель смог взять в руки дневник, страницы которого отражают страшный мир войны в Заполярье, увиденный и прочувствованный одним из его современников.

«Дневник войны» попал в руки генерального консула Норвегии в Мурманске, г-на Уле Андреаса Линдемана. И это стало отправной точкой в дальнейшей судьбе книги. События, описываемые в дневнике, - это страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка. Борьба за освобождение в суровых северных условиях, исторические события и персонажи, - все это интересно и близко сердцу многих людей по обе стороны общей границы Норвегии и России.

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии в г.Тромсё, Институтом всеобщей истории РАН, а также Мурманским областным краеведческим музеем инициировало проект, результатом которого стало издание «Дневника войны» на норвежском языке.

В Мурманском областном краеведческом музее состоится семинар-презентация издания «Дневник войны» М.И.Старостина на норвежском языке.

В конференции примут участие профессор Киселев А.А., к.и.н. Комаров А.А. (руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН), Хмелевская И.Ю. – внучка М.И.Старостина, Семенов В.П. – писатель, благодаря которому смог появиться «Дневник войны» на русском языке, Белоусов С.Н. - внук Кольцова А.М. (руководителя военного Мурманска), а также гости из Норвегии: Йенс Петтер Нильсен – профессор института истории и религиоведения Норвежского Арктического университета в г. Тромсё, Стейнар Гил и Марит Бьеркенг – переводчики книги на норвежский язык, Элисабет Йохансен, руководитель норвежского издательства Orkana.