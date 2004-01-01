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Dmitry Molosh - известный в Беларуси и далеко за её пределами, как электронный progressive музыкант, продюсер и DJ. За свою карьерную деятельность, он успел заметно заявить о себе, и с большим успехом представляет свою страну как один из самых прогрессирующих progressive продюсеров в мире.

За его плечами релизы на престижных мировых лейблах, таких как: Sudbeat Music, PlattenBank Records, Proton Music, Hope Recordings, Replug Records, Sound Avenue и многих других. Eго работы получают поддержку от таких грандов как: Hernan Cattaneo, Nick Warren, Guy J, Guy Mantzur, Khen, Armin van Buuren, Marcelo Vasami, Cid inc., Matt Darey, Jamie Stevens, Luke Porter, Markus Schulz, Darin Epsilon, Max Graham и многими другими.

Дима обладает собственным, неподражаемым звучанием и отменным вкусом. По его словам, он не относит себя к исключительно progressive музыканту, его фирменный саунд - это смесь мелодичного и космического progressive/deep/tech house с сочным грувом и энергетикой. За столь небольшой промежуток времени он успел проделать большой объем работы, который вывел его саунд на высокий уровень.

Ведущий собственного ежемесячного радио-шоу "SOUND WISDOM" на PROTON Radio (USA). На сегодняшний день активно гастролирует по всему миру, успел отыграть на одной сцене с такими мэтрами как: Guy J, Darin Epsilon, Dave Seaman, Cid inc., Luis Junior, Pole Folder, Graziano Raffa, Navid Mehr, Nick Varon.

S-C-R-E-A-M

Юра Uran

DMITRY MOLOSH

Во главе фирменной вечеринки 7SKY

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