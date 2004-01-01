Dmitry JCB

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Сегодня Дмитрий JCB – резидент столичных клубов «Пропаганда», «Squat 3/4», а также постоянный участник крупнейшего российского фестиваля Alfa Future People. Дмитрий – автор и ведущий еженедельного шоу «Raro Music radio show» на главной танцевальной радиостанции Москвы Megapolis 89,5 FM и владелец винилового импринта Raro Music.

С 2013 года резидент одного из лучших рекорд-лейблов на территории СНГ – Highway Records. В 2015 году вошел в сотню лучших ди-джеев страны по версии престижной премии Alfa Future Awards.

JCB регулярно выступает в ведущих европейских клубах, среди которых Blue Marlin и KM5 на Ибице, Tresor, Chalet и Sisyphos в Берлине, Tanzhaus West и Dora Brilliant во Франкфурте, Magazzini Generale в Милане, Wanderlust в Париже. В 2016 году он стал участником Off Week, проходящей в рамках главного европейского смотра электронной музыки – фестиваля Sónar в Барселоне.

А так же на помощь ему придут:

Maxim Zubov

Vitaly Dremin