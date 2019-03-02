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Дмитрий Амелькин

Концерт основателя и руководителя «Stand Up. Мурманск»

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События: Концерты.

Дмитрий начал заниматься юмором в 2004 году. Одновременно играл и организовывал игры КВН, впоследствии стал руководителем Региональной Мурманской лиги КВН, а в 2014 году стал одним из основателей мурманского стендап-движения.

Дмитрий берет юмор из жизни, старается подмечать все, что происходит вокруг, делать какие-то наблюдения и рассказывать об этом со сцены. Он регулярно «повышает свою квалификацию» и посещает фестивали Stand Up и открытые микрофоны в Москве и Санкт-Петербурге.

Это будет первый большой сольный стендап концерт резидента «Stand Up. Мурманск».

Лапландия
2 марта 2019
18:00
Цены

350 р.

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