Дмитрий Амелькин

Дмитрий начал заниматься юмором в 2004 году. Одновременно играл и организовывал игры КВН, впоследствии стал руководителем Региональной Мурманской лиги КВН, а в 2014 году стал одним из основателей мурманского стендап-движения.

Дмитрий берет юмор из жизни, старается подмечать все, что происходит вокруг, делать какие-то наблюдения и рассказывать об этом со сцены. Он регулярно «повышает свою квалификацию» и посещает фестивали Stand Up и открытые микрофоны в Москве и Санкт-Петербурге.

Это будет первый большой сольный стендап концерт резидента «Stand Up. Мурманск».