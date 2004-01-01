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Для творчества нет преград

Выставка творческих работ клуба «Школа доброты»

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События: Выставки.

Клуб «Школа доброты» создан в 2009 году. Он объединяет активных и творческих людей пожилого возраста, которые остаются позитивными и открытыми для всего нового.

Ко Дню пожилого человека участницы клуба подготовили выставку своих работ, которые выполнены в разных техниках. Флористика, изделия из бисера, фоамирана, оригами, витраж, мягкая игрушка. Фантазия рукодельниц поражает красотой и искусностью исполнения. Работы буквально пронизаны теплотой добрых бабушкиных рук. Посетители выставки найдут для себя много новых идей и пополнят свой багаж секретами мастерства.

Областная научная библиотека
c 27 сентября по 1 ноября
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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