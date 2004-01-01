Для творчества нет преград

Клуб «Школа доброты» создан в 2009 году. Он объединяет активных и творческих людей пожилого возраста, которые остаются позитивными и открытыми для всего нового.

Ко Дню пожилого человека участницы клуба подготовили выставку своих работ, которые выполнены в разных техниках. Флористика, изделия из бисера, фоамирана, оригами, витраж, мягкая игрушка. Фантазия рукодельниц поражает красотой и искусностью исполнения. Работы буквально пронизаны теплотой добрых бабушкиных рук. Посетители выставки найдут для себя много новых идей и пополнят свой багаж секретами мастерства.