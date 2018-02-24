Для сильных духом мужчин...

Ограничения: 12+

Алексей Набиулин – лауреат международных конкурсов, серебряный медалист XII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, активно концертирует в России и за рубежом. Артист известен широкой публике как вдумчивый, серьёзный исполнитель различных репертуарных направлений, обладающий «поющим» звуком фортепиано редкой красоты и силы. Его исполнение всегда отличается покоряющим техническим совершенством и безупречным чувством стиля и эпохи. Творческую манеру исполнителя можно охарактеризовать как сотворчество с композитором, где мастерство и абсолютная свобода владения инструментом позволяют пианисту максимально полно раскрыть и донести до слушателя глубинный, духовный смысл музыки.