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Для сильных духом мужчин...

Концерт московского пианиста Алексея Набиулина

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Алексей Набиулин – лауреат международных конкурсов, серебряный медалист XII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, активно концертирует в России и за рубежом. Артист известен широкой публике как вдумчивый, серьёзный исполнитель различных репертуарных направлений, обладающий «поющим» звуком фортепиано редкой красоты и силы. Его исполнение всегда отличается  покоряющим техническим совершенством и безупречным чувством стиля и эпохи. Творческую манеру исполнителя можно охарактеризовать как сотворчество с композитором, где мастерство и абсолютная свобода владения инструментом позволяют пианисту максимально полно раскрыть и донести до слушателя  глубинный, духовный смысл музыки.

Филармония
24 февраля 2018
18:00
Цены

400 р.

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