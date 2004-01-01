Ограничения: 18+

Один из ключевых деятелей клубной жизни Мурманска Михаил Варяг отпразднует свой День рождения!

В эту праздничную ночь Djs Dima Mad и Татьяна Велигжанина подготовят по поздравительному сету, да и сам именинник тоже не упустит возможности выдать что-нибудь зажигательное в разгар ночного марафона.

Специальным гостем, который раскачает танцпол Терраса Bar так, что стены будут ходить ходуном станет легендарный Dj GROOVE!

Настало время достойным образом отметить все заслуги Михаила Ивановича Варяга и устроить ему запоминающийся день рождения!