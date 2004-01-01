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Dj Groove

Празднование Дня рождения Михаила Варяга! 

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Один из ключевых деятелей клубной жизни Мурманска Михаил Варяг отпразднует свой День рождения!

В эту праздничную ночь Djs Dima Mad и Татьяна Велигжанина подготовят по поздравительному сету, да и сам именинник тоже не упустит возможности выдать что-нибудь зажигательное в разгар ночного марафона.
Специальным гостем, который раскачает танцпол Терраса Bar так, что стены будут ходить ходуном станет легендарный Dj GROOVE!

Настало время достойным образом отметить все заслуги Михаила Ивановича Варяга и устроить ему запоминающийся день рождения!

Терраса Bar
24 марта
Цены

Информация по телефону: 377-377

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