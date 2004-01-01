Ограничения: 18+

Один из основателей клубной культуры в стране, лучший организатор AfterParty движений, владелец лучшего танцевального клуба CHAPAEV - Шевцов Сергей! Поддерживает такие стили как vocal house, funky, progressive, electro.

Сейчас Dj Шевцов это не только популярный диджей, график выступлений которого всегда напряжён и включает обширную географию перелётов; он и музыкант, треки и ремиксы которого ежечасно звучат на самых разнообразных радиостанциях и плюс ко всему он продюсер, являющийся одним из самых значительных персон в клубной жизни Москвы и России, сумевший собрать вокруг себя команду профессионалов 4DJS.