DJ SERGEY SQUIRE

Ограничения: 18+

В гостях у бара ХххХ столичный диджей высочайшего уровня – DJ Squire!

А это значит, что резидент таких московских клубов, как Duran Bar, Soho Rooms, Pacha, Гараж, будет делиться плотным саундом в лучших традициях Европы!

С нетерпением ждем встречи и готовимся провести эту ночь на танцполе под оглушительный dj-set by DJ Squire.

Присоединяйтесь!

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