DJ SERGEY SQUIRE
Выступление столичного диджея высочайшего уровня!
В гостях у бара ХххХ столичный диджей высочайшего уровня – DJ Squire!
А это значит, что резидент таких московских клубов, как Duran Bar, Soho Rooms, Pacha, Гараж, будет делиться плотным саундом в лучших традициях Европы!
С нетерпением ждем встречи и готовимся провести эту ночь на танцполе под оглушительный dj-set by DJ Squire.
Присоединяйтесь!
Накажи стол по телефону: 25-19-19
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