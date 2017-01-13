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DJ SERGEY SQUIRE

Выступление столичного диджея высочайшего уровня!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

В гостях у бара ХххХ столичный диджей высочайшего уровня – DJ Squire!

А это значит, что резидент таких московских клубов, как Duran Bar, Soho Rooms, Pacha, Гараж, будет делиться плотным саундом в лучших традициях Европы!

С нетерпением ждем встречи и готовимся провести эту ночь на танцполе под оглушительный dj-set by DJ Squire.

Присоединяйтесь!

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13 января 2017
Цены

Накажи стол по телефону: 25-19-19

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