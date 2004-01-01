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Dj RoelBeat

Дни рождения резидентов Dj Ver-Dikt и Dj Dimmext

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Ограничения: 21+
События: Вечеринки.

Как следует отметим дни рождения наших резидентов dj Ver-Dikt и Dj Dimmext!

Поздравить ребят приезжает московский саунд-продюсер Dj RoelBeat, который входит в топ-100 лучших house-музыкантов страны!

RoelBeat – неотъемлемый представитель клубной жизни России, резидент «Deep Family DJ’s» и постоянный гость радиостанции «Megapolis 89.5 FM». Один из продюсеров и диджеев России в стилях «Deep House/Indie Dance/Nu Disco», который с ответственностью относится к своему делу, с удивительной точностью чувствует современные тенденции в музыкальной культуре, идёт к намеченным целям, никогда не останавливаясь на достигнутом. В основе проекта лежит основная работа над написанием авторского материала,сотрудничая с разными артистами мира.

Negroni club
24 февраля
22:00
Цены

Информация по телефону: 44-34-34

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