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Терраса Bar посетит DJ RoelBeat! Мы решили сделать такой подарок всем ценителям клубной музыки в честь Дня всех влюблённых!

RoelBeat - неотъемлемый представитель клубной жизни России, резидент «Deep Family DJ’s» и постоянный гость радиостанции «Megapolis 89.5 FM».

Один из продюсеров и диджеев России в стилях «Deep House/Indie Dance/Nu Disco», который с ответственностью относится к своему делу, с удивительной точностью чувствует современные тенденции в музыкальной культуре, идёт к намеченным целям, никогда не останавливаясь на достигнутом. В основе проекта лежит основная работа над написанием авторского материала,сотрудничая с разными артистами мира.

С нас, как всегда, атмосфера, хорошая музыка, шипучие коктейли и яркие огни, а с вас — хорошее настроение!

Эта ночь будет жаркой!