DJ Platonov

Ограничения: 21+ FC/DC

Виталий — резидент и гость многих московских клубов и баров, одни из которых «Молодежь», «Shisha's», «Chesterfield», «Hard Rock Café Moscow» и «Crazy Daisy». Кроме этого, является участником крупных танцевальных мероприятий и вечеринок в «Space Moscow», «Arena Moscow», «Tuning Hall», «Космонавт» (Санкт-Петербург), «YOTASPACE», «People», «Volta», «Театръ». Входит в топ 100 ди-джеев по версии сайта promodj.com

Также, Виталик не забывает про активную гастрольную деятельность. Платонов заглянет к нам, в совсем не по-весеннему прохладный Мурманск, чтобы растопить остатки заполярной хандры и согреть вас на танцполе ярким и жарким диджей-сетом по столичному фристайл-рецепту!