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Dj Keel

Вечеринка в стиле Techno и Tech House

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Как это часто бывает у многих ди джеев, Dj Keel начинал ещё cо времён школьных дискотек. В далёком 1999 году он получил приглашение стать резидентом в самом популярном на том момент клубе города Североморска «Penta Club». С августа 2005 года Евгений активно сотрудничает с мурманским лейблом GR, что позволило ему выйти на новый виток работы, играя эксклюзивные треки и поддерживая свой состоявшийся музыкальный формат. Евгений попробовал свои силы в таких стилях как: Pumping, Jungle, Drum and bass, Trip hop, Latino, Deep, Minimal techno, Tribal, Trance, Progressive, Tech house, Disco house. Сейчас диджей работает в основном с Techno и Tech House. Его ювелирная техника, огромный опыт и тонкий вкус, никогда не оставляла слушателей разочарованными. Сумасшедшая энергетика и отточенная техника сведения, вот за что его любят все, кто хоть раз присутствовал на его выступлениях.

Гарин
10 ноября

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