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Приглашаем всех любителей настоящей танцевальной электронной музыки! И не важно знаете Вы или нет имя «BETOKO». Важно знать то, что этот музыкант так же является иконой электронной музыки в Латинской Америке и Мексике, как Hernan Cattaneo в Аргентине!

Проживающий в Лондоне, мексиканец по национальности Beto Cohen (BETOKO) – продюсер, который быстро поднялся по карьерной лестнице. Был барабанщиком в разных группах и играл на гитаре в подростковом возрасте. Именно здесь он обнаружил страсть к электронной музыке.

Его ранние релизы показали, что у человека свой собственный особый подход, соединяющий точки между техно, минимал и хаус-музыкой с великолепным стилем. Имея огромный бэк-каталог, BETOKO регулярно получает поддержку от лучших ди-джеев мира.

BETOKO является основателем двух собственных лейблов «Oko» и «ChilliMintMusic», которые поддерживают Davide Squillace, Martinez и M.A.N.D.Y. При этом он не перестает выпускаться на прославленных «Diynamic», «Get Physical», «Moodmusic» и «Audiofly’s Supernature». «ChilliMintMusic», выпуская качественную танцевальную музыку на виниле/цифре, постоянно попадает в топ-100 ди-джеев мира.

Его музыка не оставляет равнодушным никого, она заставила полюбить Progressive, Deep House сотни тысяч людей. 2012 год стал настоящим откровением и максимально удачливым для BЕТОКО: первые позиции в чартах, широкое мировое признание и армия фанатов по всему миру стали неотъемлемой частью его амплуа. А его трек – «Raining Again» – стал для многих людей символическим танцевальным гимном и флагманом стиля Deep House, что в клубной культуре бывает достаточно редко.

ВЕТОКО сотрудничает с легендарным клубом «Amnesia Ibiza», музыкантом Mar-T, основателем грандиозного лейбла «Wow! Records», а также со Steve Lawler, Sven Vath, Marco Carola.

Релизы BЕТОКО использовались в шоу Мадонны «Sticky N Sweet Tour».

Выступление BЕТОКО с большим интересом ожидают и встречают по всему миру, как на больших фестивалях, так и в лучших клубах.