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AZAROV – московский денди из семьи UPPERCUTS с миссией донести любовь и рейв в музыке без границ! Эстетика и традиции новой школы диджеинга под девизом: «Играть, а не сводить!»

Перформансы на лучших площадках страны, резидентство в Rolling Stone Bar и Darling Bars, участие на Faces & Laces и World Cup Skateboarding – этому парню найдется, что вспомнить в любом часовом поясе!

Специально для всех защитников отечества, в ночь 23-го февраля Данила отыграет разрывной диджей-сет, смешивая риффы рока с новомодными ритмами хауса, тяжелым басом тверка и агрессивными панчами хип-хопа.