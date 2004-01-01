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DJ AZAROV

Московский денди из семьи UPPERCUTS в Мурманске!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

AZAROV – московский денди из семьи UPPERCUTS с миссией донести любовь и рейв в музыке без границ! Эстетика и традиции новой школы диджеинга под девизом: «Играть, а не сводить!»

Перформансы на лучших площадках страны, резидентство в Rolling Stone Bar и Darling Bars, участие на Faces & Laces и World Cup Skateboarding – этому парню найдется, что вспомнить в любом часовом поясе!

Специально для всех защитников отечества, в ночь 23-го февраля Данила отыграет разрывной диджей-сет, смешивая риффы рока с новомодными ритмами хауса, тяжелым басом тверка и агрессивными панчами хип-хопа.

Чердак
23 февраля
23:00
Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефону: 70-70-42

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