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Есть планы на 8 июля? У нас – просто огненные! В эту ночь хедлайнером Терраса Bar будет DJ Anton Liss!

Anton Liss – успешный диджей, музыкант и продюсер из Санкт-Петербурга, входящий в Топ 100 диджеев и саунд-продюсеров России.

Харизматичный стиль игры, уникальная подача звука и высочайший уровень качества звучания в треках и ремиксах Антона невозможно спутать ни с кем. Он пишет собственную музыку, делает ремиксы на лучших представителей российской, европейской и западной электронной сцены. Он один из немногих музыкантов, чьи работы выпускались на таких известных мировых лейблах, как Hed Kandi и Ministry Of Sound. Его треки можно услышать в плейлистах и сетах многих именитых диджеев мира – Roger Sanchez, David Guetta, Dj Disciple, David Jones, Remaniax, Alexey Romeo, Dj Riga, Ivan Roudyk, Dj Grad.

Будь с нами в эту ночь!