Дистанционное управление бизнесом

Бесплатный мастер-класс для выстраивания системы дистанционного управления и контроля бизнеса на расстоянии. Вы не только повысите доходность и эффективность вашего бизнеса за счет правильной системы и технологий, но и получите больше свободного времени для получения удовольствие от жизни и бизнеса.

В программе мастер-класса:

Управление проектами. Отказываемся от задач «на салфетках».

Управление командой. Работаем в проектах, с задачами и календарями. Увеличиваем эффективность себя и менеджеров.

Управление коммуникациями: корпоративная почта, мессенджеры, видеосовещания, корпоративные порталы

Автоматизация продаж. Как с помощью CRM сделать продажи системными с каждым потенциальным клиентом и с максимально высокой отдачей.

Облачные технологии. Стираем границы офиса.

Заявки принимаются до 05 июня 2017 года включительно. Присылайте заявки на e-mail: 3002177@mail.ru или регистрируйтесь на сайте